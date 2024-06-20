Водитель объявлен в розыск.

В четверг, 20 июня, в Одессе мужчина "протащил" на капоте двух военнослужащих ТЦК. Инцидент произошел в Приморском районе города, сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

"20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения. Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Водитель объявлен в розыск.

Видео дня

"Пострадавшие дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию. Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", – добавили в Одесском областном ТЦК и СП.

Нападения на сотрудников ТЦК и СП

Недавно в Яворове Львовской области напали на сотрудника ТЦК и СП. У военного по имени Юрий диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечалось, что выполняя свои служебные обязанности, мужчина сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. На одной из улиц города на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове, из-за чего военного доставили в местную больницу.

Примечательно, что в ТЦК он начал служить после того, как получил тяжелые ранения, защищая Украину на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: