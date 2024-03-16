Съемочная группа "Украинской правды" очень встревожила нардепа, и он пожаловался на линию 102.

В Ужгороде полиция посреди ночи пришла в гостиничный номер к журналистам "Украинской правды" после жалобы народного депутата Николая Тищенко. Об этом сообщил в своем Фейсбуке журналист издания Михаил Ткач.

"Отель. 2:40 ночи. Несколько экипажей полиции и гражданские авто начали выстраиваться вокруг отеля, где остановилась наша съемочная группа", - написал он.

Полицейские постучались в дверь номера, который сняли журналисты, и начали требовать у них документы.

"Тищенко Николай, народный депутат, дал сообщение, что в течение двух дней его преследует автомобиль "Митсубиси Лансер" черного цвета. Мы пришли чтобы установить людей, которые пользуются этим автомобилем. Ну, и спросить вообще: преследовали - не преследовали", - заявили полицейские.

Как видно на опубликованном журналистами видео, несмотря на достаточно поздний визит, полицейские вели себя с журналистами вполне корректно. Впрочем съемочную группу возмутил сам факт того, что полиция так оперативно отреагировала на обычную жалобу по номеру 102, которую оставил нардеп.

"Народный депутат Николай Тищенко, которого в Ужгороде сопровождают два охранника, считает, что снимать его можно только после предупреждения о съемке. (...) Словом, если вы в Ужгороде вызываете полицию, говорите что вы - Николай Тищенко и приедут все свободные в городе экипажи. Независимо от часа", - написал Михаил Ткач.

Относительно самого нардепа журналист отметил, что тот якобы "забывает" декларировать свой бизнес в Ужгороде, что и стало предметом для журналистского расследования.

"То, что некоторые народные депутаты вместо войны занимаются бизнесом - это куда более реальная угроза для страны, чем кажется", - убежден журналист.

Другие скандалы с Николаем Тищенко

Как писал УНИАН, в январе прошлого года Николай Тищенко попал в громкий скандал, когда на фоне тяжелых боев в Бахмуте и Соледаре нардеп внезапно был замечен в теплом курортном Таиланде. Сам нардеп тогда объяснил свою поездку в эту страну необходимостью встретиться с местной украинской общиной.

Но председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что никакой командировки за границу для нардепа Тищенко не подписывал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Тищенко поехал за границу вовсе не для встречи с украинскими экспатами в Таиланде, поэтому за этот несогласованный вояж фракция решила исключить его из своих рядов.

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