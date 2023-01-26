СНБО прямо запретил чиновникам покидать Украину в частных целях.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Бангкок на встречу с украинской общиной. При этом о "рабочей" поездке парламентарий в своих соцсетях не упоминал.

Анонс "рабочей" поездки Тищенко опубликован на сайте посольства Украины в Таиланде. Согласно информации, "слуга" 27 января встретится с украинской общиной в отеле "Novotel".

"Посольство приглашает вас на встречу с нардепом 9-ого созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", - речь идет в сообщении диппредставительства.

Последнее сообщение в Facebook Тищенко посвятил законопроекту об участии депутатов в боях на фронте "в свободное от работы время". Никаких упоминаний о поездке в Таиланд на страницах парламентария нет.

Известно, что решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях. Именно после скандала с десятидневным отдыхом в Испании Алексея Симоненко уволили с должности заместителя генпрокурора.

Николай Тищенко - скандалы с участием депутата

"Слуга" Николай Тищенко неоднократно становился фигурантом громких политических скандалов в Украине. Уже во время полномасштабной войны, в июне 2022-го, Тищенко засветился на вечеринке в Чехии.

До большой войны, в 2021-м, ресторан Тищенко "Велюр" поймали на нарушении карантина. Как выяснили СМИ, заведение нардепа принимало "элитных" клиентов в ночное время. Тогда все кафе и рестораны работали ограниченное время, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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