'Стал похож на Леонтьева': в сети жестко высмеяли Николая Тищенко после ботокса (фото)

Юзеры буквально захейтили его.

В сети появилось новое интервью нардепа Николая Тищенко. Заметно, что он за последнее время очень изменился. Пользователи сети предположили, что он увлекся "уколами красоты", из-за чего он стал не похож сам на себя.

Не удержался от едких комментариев и певец Владимир Дантес. На своей странице в Instagram он обнародовал фото Тищенко и написал:

"Девочки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь". Видео дня

Стоит отметить, что другие юзеры были не менее свободны в своих выражениях. Они написали:

"Блин, Тищенко стал похож на Леонтьева"

"Это уже Олег Монгол какой-то"

"Пошел моделью на бесплатные инъекции?"

"Я его не узнала. Что с ним случилось?"

"Почему он вздулся?"

"Что за фрик-шоу?"

"У Тищенко с Путиным один косметолог?"

Интересно, что такие изменения во внешности Тищенко произошли после его развода с супругой Аллой Барановской.

Напомним, ранее экс-жена Тищенко "засветилась" в украшениях за более чем миллион гривень.

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