'Стал похож на Леонтьева': в сети жестко высмеяли Николая Тищенко после ботокса (фото)

В сети появилось новое интервью нардепа Николая Тищенко. Заметно, что  он за последнее время очень изменился. Пользователи сети предположили, что он увлекся "уколами красоты", из-за чего он стал не похож сам на себя.

Не удержался от едких комментариев и певец Владимир Дантес. На своей странице в Instagram он обнародовал фото Тищенко и написал:

"Девочки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь".

Видео дня
'Стал похож на Леонтьева': в сети жестко высмеяли Николая Тищенко после ботокса (фото)

Стоит отметить, что другие юзеры были не менее свободны в своих выражениях. Они написали:

  • "Блин, Тищенко стал похож на Леонтьева"
  • "Это уже Олег Монгол какой-то"
  • "Пошел моделью на бесплатные инъекции?"
  • "Я его не узнала. Что с ним случилось?"
  • "Почему он вздулся?"
  • "Что за фрик-шоу?"
  • "У Тищенко с Путиным один косметолог?"

Интересно, что такие изменения во внешности Тищенко произошли после его развода с супругой Аллой Барановской. 

Напомним, ранее экс-жена Тищенко "засветилась" в украшениях за более чем миллион гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: