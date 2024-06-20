'Стал похож на Леонтьева': в сети жестко высмеяли Николая Тищенко после ботокса (фото)

В сети появилось новое интервью нардепа Николая Тищенко. Заметно, что он за последнее время очень изменился. Пользователи сети предположили, что он увлекся "уколами красоты", из-за чего он стал не похож сам на себя.
Не удержался от едких комментариев и певец Владимир Дантес. На своей странице в Instagram он обнародовал фото Тищенко и написал:
"Девочки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь".Видео дня
Стоит отметить, что другие юзеры были не менее свободны в своих выражениях. Они написали:
- "Блин, Тищенко стал похож на Леонтьева"
- "Это уже Олег Монгол какой-то"
- "Пошел моделью на бесплатные инъекции?"
- "Я его не узнала. Что с ним случилось?"
- "Почему он вздулся?"
- "Что за фрик-шоу?"
- "У Тищенко с Путиным один косметолог?"
Интересно, что такие изменения во внешности Тищенко произошли после его развода с супругой Аллой Барановской.
Напомним, ранее экс-жена Тищенко "засветилась" в украшениях за более чем миллион гривень.