На суде нардепу Тищенко предложили выбрать между СИЗО и денежным залогом

На суде адвокаты народного депутата "плакались", что у Тищенко таких денег нет.

Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Украины Николаю Тищенко меру пресечения – залог в размере 10 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Тищенко под стражу с альтернативой залога в сумме свыше 19 млн гривен. Суд частично удовлетворил эту просьбу, назначив только залог.

Тищенко подозревается в просьбе о предоставлении неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

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На судебном заседании адвокаты Тищенко заявляли, что у народного депутата нет таких средств.

Впереди выходные, и если сегодня залог не будет внесен, то Тищенко может оказаться под стражей.

Дело Тищенко

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины отмечали, что народный депутат летом 2023 года прикрывался борьбой с так называемыми "колл-центрами". В то же время он просил у лиц, которые, по его мнению, были причастны к такой деятельности, взятку в размере более 1 млн долларов. Взамен он предлагал действовать в интересах этого лица и не препятствовать его работе. Впрочем, по данным следствия, в предоставлении взятки ему тогда отказали.

Также народного депутата подозревают в легализации 12,6 млн грн незаконного происхождения путем оформления фиктивного договора дарения с бывшей женой. Следствие отмечает, что законных источников дохода для такого подарка у нее не было, а самой передачи денег так и не произошло. Однако позже народный депутат указал этот доход в своей ежегодной декларации.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

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