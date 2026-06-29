'Решение вопроса с колл-центрами': НАБУ сообщило о подозрении нардепу Тищенко

Его подозревают, в частности, в легализации 12,6 млн грн незаконного происхождения.

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. Фамилия народного депутата не называется, однако, согласно информации в сети, речь идет о Николае Тищенко.

По данным следствия, нардеп летом 2023 года прикрывался борьбой с так называемыми "колл-центрами". При этом он просил у лиц, которые, по его мнению, были причастны к их деятельности, взятку в размере более 1 млн долларов. Взамен он предлагал действовать в интересах этих лиц и не препятствовать их работе. Впрочем, по данным следствия, в предоставлении взятки ему тогда отказали.

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Также сообщается, что народного депутата подозревают в легализации 12,6 млн грн незаконного происхождения путем оформления фиктивного договора дарения с бывшей женой. Следствие отмечает, что законных источников дохода для такого подарка у нее не было, а самой передачи денег так и не произошло. Однако позже народный депутат указал этот доход в своей ежегодной декларации.

"Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению", – добавили в пресс-службе.

Подозрения от НАБУ

Напомним, ранее НАБУ и САП также объявили о подозрении в отношении другого народного депутата Сергея Кузьминых. Впоследствии САП сообщило о задержании этого нардепа. Сообщается, что его обвиняют в получении неправомерной выгоды.

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