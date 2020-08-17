Десятки домов в центре Киева остались без света: стала известна причина

Возобновить электроснабжение планируют до 20:00.

В Киеве из-за аварийного отключения оборудования часть центра города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, обслуживающей столичные электросети.

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что восстановить электроснабжение ориентировочно планируют до 20 часов.

Нет света в Киеве: что было раньше

27 июля этого года несколько районов Киева остались без света - остановились троллейбусы, не работали даже светофоры.

Скачок напряжения и кратковременное отключение света также почувствовали жители левобережных массивов столицы.

Тогда же ряд домов Печерска остались без воды.

Поздно вечером того же дня аварийную ситуацию на ТЭЦ устранили и вернули свет в дома киевлян.

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Автор: Юрий Годован