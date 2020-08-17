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Десятки домов в центре Киева остались без света: стала известна причина

19:47, 17 августа 2020
Происшествия
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Часть Киева осталась без света / УНИАН

Об этом сообщили в компании ДТЭК, обслуживающей столичные электросети.

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что восстановить электроснабжение ориентировочно планируют до 20 часов.

Нет света в Киеве: что было раньше

  • 27 июля этого года несколько районов Киева остались без света - остановились троллейбусы, не работали даже светофоры.
  • Скачок напряжения и кратковременное отключение света также почувствовали жители левобережных массивов столицы.
  • Тогда же ряд домов Печерска остались без воды.
  • Поздно вечером того же дня аварийную ситуацию на ТЭЦ устранили и вернули свет в дома киевлян.

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Автор: Юрий Годован

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