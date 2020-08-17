Десятки домов в центре Киева остались без света: стала известна причина
19:47, 17 августа 2020Происшествия
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Возобновить электроснабжение планируют до 20:00.
Часть Киева осталась без света / УНИАН
В Киеве из-за аварийного отключения оборудования часть центра города осталась без электроснабжения.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, обслуживающей столичные электросети.
"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении.
В компании добавляют, что восстановить электроснабжение ориентировочно планируют до 20 часов.
Нет света в Киеве: что было раньше
- 27 июля этого года несколько районов Киева остались без света - остановились троллейбусы, не работали даже светофоры.
- Скачок напряжения и кратковременное отключение света также почувствовали жители левобережных массивов столицы.
- Тогда же ряд домов Печерска остались без воды.
- Поздно вечером того же дня аварийную ситуацию на ТЭЦ устранили и вернули свет в дома киевлян.
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