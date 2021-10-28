Защита будет просить суд о домашнем аресте для подозреваемого.

Защита подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского будет просить суд отправить его под домашний арест.

Об этом заявила журналистам перед началом судебного заседания адвокат Инна Данилова, передает Суспільне.

Она пожаловалась, что 16-летнему "мажору" якобы не оказали необходимую медицинскую помощь в больнице и почти сразу отправили в изолятор. Говорит: врачи якобы "приклеили ватку, рану никто не зашил, она открыта и в ней дыра".

"Обмотали бинтиком и отправили на Камышева, он в ИВС", - добавляет Данилова.

Харьковский, по ее словам, находится в шоковом состоянии и не помнит половины случившегося. Говорит, что помнит только силу удара авто во время столкновения.

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При этом защитница подозреваемого, как и его отец, допускает, что за рулем авто мог находиться не он.

"Он говорит: Если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность... Он сейчас вообще... ему очень важно", - подытожила адвокат.

Вечером 26 октября в Харькове произошла смертельная авария. Водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. За рулем находился 16 - летний подросток - Николай Харьковский.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Задержанный водитель Infiniti отказался давать показания. По некоторым данным, вскоре он может попасть под амнистию. Отец злоумышленника утверждает, что он "не мажор", а также предполагает, что за рулем мог находиться не его сын, а другой человек.

Родные погибшего водителя Chevrolet выразили надежду на справедливое наказание для виновного в смертельном ДТП.

Автор: Юрий Годован