Соседи виновника аварии неохотно общаются с журналистами.

Устроивший ужасное ДТП 16-летний Николай Харьковский живет в центре Харькова. Журналисты наведались в девятиэтажный дом виновника аварии и пообщались с соседями.

Как пишет Newsroom, жильцы дома неохотно общаются с журналистами.

Читайте такжеКровавая авария в Харькове: 16-летний виновник ДТП отмалчивался на допросе"Обычный парень, лет 16 ему. Ничего за ним не замечали. Цветы постоянно поливал на улице", - утверждает молодая пара.

Еще один сосед говорит, что подросток сам рассказывал, что "занимается мясом" и иногда работает в ночные смены (об этом изначально писали местные СМИ и обращали внимание на ник парня в Instagram - Мясокомбинат).

"Парень он вроде неплохой, но понтовый. Еще он здесь постоянно занимается деревьями, что-то полить, посадить во дворе. Я когда-то сделал столик и лавочки, он сразу подошел - зачем ты дерево спилил?" - рассказывает харьковчанин.

Кроме того, эту же информацию ранее в интервью "Обозревателю" озвучивал отец 16-летнего виновника аварии Михаил Харьковский.

"... Поверьте, он... ответственный – у него во дворе целый сад, он за ним следит, он убирает", - говорил он.

Но все эти слова соседей не отрицают того факта, что 16-летний парень - виновник жуткого ДТП, в котором погиб человек. И он должен понести наказание, ведь "летел" с бешеной скоростью, игнорируя сигналы светлофора, что и стало причиной аварии.

Николай Харьковский устроил жуткое ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим авто. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, на водителя Infiniti уже составлялись материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скорости).

Нацполиция сообщила, что причастный к совершению смертельного ДТП в Харькове 16-летний водитель Infiniti в момент трагедии не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Автор: Ольга Робейко