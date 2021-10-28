Устроивший ужасное ДТП 16-летний Николай Харьковский живет в центре Харькова. Журналисты наведались в девятиэтажный дом виновника аварии и пообщались с соседями.
Как пишет Newsroom, жильцы дома неохотно общаются с журналистами.
Читайте такжеКровавая авария в Харькове: 16-летний виновник ДТП отмалчивался на допросе"Обычный парень, лет 16 ему. Ничего за ним не замечали. Цветы постоянно поливал на улице", - утверждает молодая пара.
Еще один сосед говорит, что подросток сам рассказывал, что "занимается мясом" и иногда работает в ночные смены (об этом изначально писали местные СМИ и обращали внимание на ник парня в Instagram - Мясокомбинат).
"Парень он вроде неплохой, но понтовый. Еще он здесь постоянно занимается деревьями, что-то полить, посадить во дворе. Я когда-то сделал столик и лавочки, он сразу подошел - зачем ты дерево спилил?" - рассказывает харьковчанин.
Кроме того, эту же информацию ранее в интервью "Обозревателю" озвучивал отец 16-летнего виновника аварии Михаил Харьковский.
"... Поверьте, он... ответственный – у него во дворе целый сад, он за ним следит, он убирает", - говорил он.
Но все эти слова соседей не отрицают того факта, что 16-летний парень - виновник жуткого ДТП, в котором погиб человек. И он должен понести наказание, ведь "летел" с бешеной скоростью, игнорируя сигналы светлофора, что и стало причиной аварии.
Николай Харьковский устроил жуткое ДТП в Харькове
- Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим авто. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
- По данным полиции, на водителя Infiniti уже составлялись материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скорости).
- Нацполиция сообщила, что причастный к совершению смертельного ДТП в Харькове 16-летний водитель Infiniti в момент трагедии не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.