Сегодня Николаю Харьковскому избирают меру пресечения.

В Киевском райсуде города Харькова сегодня решают вопрос избрания меры пресечения 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, совершившему смертельное ДТП в ночь на 27 октября.

Заседание началось в 10:00. В зал суда уже прибыла адвокат задержанного, привезли и самого подростка.

Как пишет издание Сегодня, территорию у здания суда усилили охраной. Утром 28 октября туда прибыл отряд полицейских со спецтранспортом и бригада взрывотехников.

Между тем, защитница Николая Харьковского уже заявила, что будет просить судей его отпустить.

По словам женщины, у парня – рана головы после аварии, однако никто его до сих пор не прооперировал. Если в суде докажут, что подросток действительно был за рулем, задержанный, утверждает адвокат, готов нести "полную ответственность".

Николай Харьковский устроил жуткое ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим авто. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, на водителя Infiniti уже составлялись материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скорости).

Нацполиция сообщила, что причастный к совершению смертельного ДТП в Харькове 16-летний водитель Infiniti в момент трагедии не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Автор: Яна Ставская