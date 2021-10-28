В Киевском райсуде города Харькова сегодня решают вопрос избрания меры пресечения 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, совершившему смертельное ДТП в ночь на 27 октября.
Заседание началось в 10:00. В зал суда уже прибыла адвокат задержанного, привезли и самого подростка.
Как пишет издание Сегодня, территорию у здания суда усилили охраной. Утром 28 октября туда прибыл отряд полицейских со спецтранспортом и бригада взрывотехников.
Между тем, защитница Николая Харьковского уже заявила, что будет просить судей его отпустить.
По словам женщины, у парня – рана головы после аварии, однако никто его до сих пор не прооперировал. Если в суде докажут, что подросток действительно был за рулем, задержанный, утверждает адвокат, готов нести "полную ответственность".
Николай Харьковский устроил жуткое ДТП в Харькове
- Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим авто. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
- По данным полиции, на водителя Infiniti уже составлялись материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скорости).
- Нацполиция сообщила, что причастный к совершению смертельного ДТП в Харькове 16-летний водитель Infiniti в момент трагедии не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.