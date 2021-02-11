В Одессе задержан мужчина, который систематически насиловал жену и двоих своих дочерей.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании супруги и двух дочерей.
Отмечается, что об издевательствах мужа над своей семьей в правоохранительные органы сообщили посторонние люди.
Сами жертвы насилия настолько были запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем (за убийство и грабеж), что молчали об издевательствах несколько лет.
По данным полиции, старшую дочь он впервые изнасиловал, когда ей было 16 лет, а младшую – в 13-летнем возрасте. В настоящее время младшая девочка совершеннолетия еще не достигла.
Старшую дочь он насиловал на протяжении 3-4 лет, а, когда она отказывалась ему подчиняться, угрожал физической расправой, говорил, что всех убьет и в этом будет виновата она.
Особенно жестоким мужчина становился, когда пребывал в состоянии алкогольного опьянения – со слов потерпевших, он тогда «начинал бить всех подряд, включая животных».
«Пока было возможно, злоумышленник убеждал девочек в том, что все, что с ними происходит, является нормой, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивания. По словам дочерей, они не решались рассказать о происходящем своей матери, потому что очень боялись отца. Одна из потерпевших даже хотела совершить самоубийство», - сообщили в главке.
Читайте такжеЗарезал и убежал: в Киеве задержали мужчину за жестокое убийство жены (фото, видео)
Кроме того, женщина и сама многократно подвергалась насилию со стороны своего супруга.
Членам семьи мужчина сам говорил, что идею изнасилования дочерей вынашивал с 10-летнего возраста.
«Он говорил, что планировал – когда женится и у него родится дочь, будет первым…» - рассказала одна из потерпевших.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по частям 2 и 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.
Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, побудившим одну из его дочерей покончить с жизнью. Сейчас эта информация проверяется.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киевской области задержали насильника несовершеннолетних мальчиков (видео)
- В Харькове пассажир изнасиловал женщину-таксиста (фото)
- В Мариуполе 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнего
- В Харькове задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал девушку (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram