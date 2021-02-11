По данным полиции, старшую дочь он впервые изнасиловал, когда ей было 16 лет, а младшую – в 13-летнем возрасте.

В Одессе задержан мужчина, который систематически насиловал жену и двоих своих дочерей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании супруги и двух дочерей.

Отмечается, что об издевательствах мужа над своей семьей в правоохранительные органы сообщили посторонние люди.

Сами жертвы насилия настолько были запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем (за убийство и грабеж), что молчали об издевательствах несколько лет.

По данным полиции, старшую дочь он впервые изнасиловал, когда ей было 16 лет, а младшую – в 13-летнем возрасте. В настоящее время младшая девочка совершеннолетия еще не достигла.

Старшую дочь он насиловал на протяжении 3-4 лет, а, когда она отказывалась ему подчиняться, угрожал физической расправой, говорил, что всех убьет и в этом будет виновата она.

Особенно жестоким мужчина становился, когда пребывал в состоянии алкогольного опьянения – со слов потерпевших, он тогда «начинал бить всех подряд, включая животных».

«Пока было возможно, злоумышленник убеждал девочек в том, что все, что с ними происходит, является нормой, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивания. По словам дочерей, они не решались рассказать о происходящем своей матери, потому что очень боялись отца. Одна из потерпевших даже хотела совершить самоубийство», - сообщили в главке.

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Кроме того, женщина и сама многократно подвергалась насилию со стороны своего супруга.

Членам семьи мужчина сам говорил, что идею изнасилования дочерей вынашивал с 10-летнего возраста.

«Он говорил, что планировал – когда женится и у него родится дочь, будет первым…» - рассказала одна из потерпевших.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по частям 2 и 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, побудившим одну из его дочерей покончить с жизнью. Сейчас эта информация проверяется.

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Автор: Лариса Козовая