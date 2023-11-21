Источник УНИАН выяснил, о ком идет речь.

Еще одного действующего народного депутата поймали на подкупе топ-чиновникам - он предлагал взятку за неправомерное выделение 1 млрд гривен на свои проекты.

В частности, деньги народный избранник предлагал вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, заявляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Установлено, что народный депутат Украины, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества предложили топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования", - сообщили в САП.

В САП уточнили, что депутату уже сообщено о подозрении. Также подозрение получил его сообщник - руководитель компании.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемые предоставили лицам, занимающим особо ответственное положение в правительстве Украины, часть взятки в размере 150 тыс. долларов США.

В САП отмечают, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате политической группы партия "За майбутнє" Сергее Лабазюке.

Коррупция среди топ-чиновников и политиков Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня также сообщено о подозрении другому действующему народному депутату, который пытался подкупить чиновника биткоинами. Депутат, по данным источников УНИАН, речь идет об Андрее Одарченко ("Слуги народа"), предложил топ-должностному лицу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины неправомерную выгоду за выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора.

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования.

По данным САП, в дальнейшем подозреваемый предоставил топ-должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно 10 тыс. долларов США.

Народному депутату было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как известно, ранее суд закрыл уголовное производство в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" Артура Герасимова, которое касалось незадекларированного дома в Испании.

Отмечалось, что по состоянию на момент рассмотрения апелляционных жалоб сторон срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

В сентябре ВАКС избрал меру пресечения действующей депутате Верховной Рады Украины Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении должностными обязанностями. Суд утвердил для нее залог в размере 53,6 тыс. грн.

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