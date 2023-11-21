Депутат предложил топ-чиновнику неправомерную выгоду за выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами.

"Установлено, что народный депутат Украины высказал топ-чиновнику предложение предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение принятия межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено)", - отмечается в сообщении на странице прокуратуры в Facebook

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования.

"В дальнейшем подозреваемый предоставил топ-чиновнику - лицу, занимающему особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно 10 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на сегодня народному депутату было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Отмечается также, что расследование этого преступления стало возможным благодаря личному содействию генерального прокурора.

"Заметим, что председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию противоправных действий", - отметили в прокуратуре.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко. Он является председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

Коррупционные скандалы с нардепами

Как сообщал УНИАН, ранее суд закрыл уголовное производство в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" Артура Герасимова, которое касалось незадекларированного дома в Испании.

Отмечалось, что по состоянию на момент рассмотрения апелляционных жалоб сторон срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

В сентябре ВАКС избрал меру пресечения действующей депутату Верховной Рады Украины Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении влиянием и выбросила взятку за забор. Суд применил залог в размере 53,6 тыс. грн.

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