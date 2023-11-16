Срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек, а нардеп и его защитники отказались воспользоваться правом на полное судебное разбирательство, то есть без использования прав на доказательство невиновности.

Суд закрыл уголовное производство в отношении народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Артура Герасимова, которое касалось незадекларированного дома в Испании.

Как отмечается в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, производство в отношении действующего народного депутата закрыла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Согласно сообщению, 15 ноября АП ВАКС был отменен приговор ВАКС от 17 августа и освобожден народный депутат ІХ созыва от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

"Разъясняем, что по состоянию на момент рассмотрения апелляционных жалоб сторон срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины истек. Основанием для закрытия производства стало ходатайство народного депутата и его защитников, а также их отказ воспользоваться правом на полное судебное разбирательство, в ходе которого суд должен установить виновность или невиновность лица", - отметили в САП.

В прокуратуре добавили, что это основание позволяет суду в более упрощенной форме завершить уголовное производство, в случае согласия лица на его завершение без использования своих прав на доказательство своей невиновности в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения.

"Вместе с тем указанное основание освобождения лица от уголовной ответственности не является реабилитирующим", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что депутат не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажное жилое помещение и паркоместо, расположенные в Королевстве Испания, общей стоимостью 252 тыс. евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 тыс. 657 долларов США, которые были размещены на счетах в одном из украинских банков.

17 августа коллегия судей ВАКС признала этого нардепа виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год, то есть в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 №1074-ІХ).

"По приговору суда лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти, сроком на 1 год. Вместе с тем, суд освободил лицо от наказания в связи с истечением сроков давности", - отметили в прокуратуре.

Вопрос об обжаловании этого определения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда апелляционной инстанции.

Дело Артура Герасимова

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Украины от "Европейской солидарности" Артуре Герасимове, который также является сопредседателем этой фракции.

В 2021 году в расследовании программы "Схемы" речь шла о том, что Герасимов не задекларировал двухэтажное имение в Испании, которым владеет еще с 2013 года.

Журналисты установили, что владельцами поместья являются сам Герасимов и его жена Наталья Бухалова. Он расположен в городе Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Площадь виллы - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

В то же время в своей имущественной декларации за 2020 год нардеп не отметил, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании. Расследователи отметили, что хотя владельцем этого имущества Герасимов с супругой стали еще в 2013 году, однако, став депутатом, он ни разу не внес сведения о нем в декларацию.

Впервые в Верховную Раду Украины Герасимов попал в 2014 году в составе фракции "Блок Петра Порошенко".

Отмечается, что ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать более 10 млн грн.

Пресс-служба партии сообщила журналистам, что Герасимов проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции "о возможных неточностях в декларации". Но, когда именно он сделал это, - там не уточнили.

Вас также могут заинтересовать новости: