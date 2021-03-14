Преступника госпитализировали с гематомой и серьезной раной головы.

В Одессе задержали мужчину с ножом, который бросался на несовершеннолетних детей на улице.

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Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники в полиции.

"По приезду на место ЧП было установлено, что мужчина с ножом бросался на несовершеннолетних детей, пытаясь нанести телесные повреждения", - рассказали правоохранители.

Инцидент мог закончиться трагически, но на преступника обратил внимание прохожий. Сначала он попробовал утихомирить нападавшего, отобрав у него нож. Но когда сделать это не получилось, нанес преступнику удар деревянной палкой по голове.

После этого агрессивного мужчину госпитализировали с гематомой и рублено-рваной раной в теменной доле.

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Автор: УНИАН