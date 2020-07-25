Надел ошейник и привязал: на Днепропетровщине мужчина пытал знакомого ради денег

В течение двух дней злоумышленник бил товарища и требовал деньги, а также отобрал ключи от его квартиры, откуда похитил ценные вещи.

Полиция Кривого Рога задержала 31-летнего мужчину, который похитил 27-летнего знакомого, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий 24 июля правоохранители нашли потерпевшего. Мужчину с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

Как установили полицейские, 31-летний злоумышленник заставил знакомого сесть в автомобиль, отвез в собственную квартиру, где надел ему ошейник и привязал. В течение двух дней он избивал потерпевшего и требовал деньги, а также отобрал ключи от его квартиры, откуда похитил ценные вещи.

Правоохранители задержали злоумышленника. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбления полиция открыла против него уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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