Не фотографировался и нещадно бил жену: соседи рассказали о жизни луцкого террориста (видео)

Мужчина с лаской и любовью относился только к животным.

Хоронил животных и устанавливал им памятные знаки, одновременно запугивал жену и бил, именно так отзываются знакомые о Максиме Кривоше, который накануне держал в заложниках 13 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Я тут спочила, вас любила, лиха людина мене вбил» - эти поэтические строки написал Максим Плохой для одной из своих четвероногих любимецы Джесси. Он ее похоронил и установил памятную табличку неподалеку от своего дома в Дубно. Там Кривош устроил кладбище для животных.

Соседи Кривоша рассказали, что мужчина любил четвероногих. К ним всегда относился с лаской и заботой, в отличие от людей, даже жены.

«Таня очень хорошая, очень нормальная, но она его боялась, он же ее бил. Он ее так избил, что выбил нижнюю челюсть», - рассказала соседка семьи.

«Нам угрожал, он говорил, что нас прибьет, но мы не верили, что нас прибьет», - добавила другая соседка Татьяна Минязева.

Скрытный для кое-кого из соседей и сдержанный с зоозащитниками. Те рассказали, что Кривош привозил животных на стерилизацию и повлиял в свое время, чтобы в Дубно не травили собак. Также сообщается, что мужчина всегда отказывался фотографироваться.

Как сообщал ранее УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко — Красниловка» с пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ ввела план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 21 июля все заложники из автобуса, захваченного утром в центре Луцка, были освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

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