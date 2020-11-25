Он передавал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи и схемах расположения украинских военных объектов.

Во время спецоперации Служба безопасности разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в передаче спецслужбам России сведений в сфере обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

«Во время проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Инна Андалицкая