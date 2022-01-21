Им грозит пожизненное заключение.

В Запорожской области двум вероятным убийцам 11-летнего мальчика сообщено о подозрении в похищении и убийстве 48-летней женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

"С учетом полученных новых доказательств в рамках уголовного производства по факту похищения и умышленного убийства 11-летнего мальчика двум вероятным его убийцам сообщено новое подозрение. Отныне их подозревают еще в одном умышленном убийстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2021 года двое мужчин похитили и применили к 48-летней жительнице Мелитопольского района физическое насилие.

Читайте такжеНа Прикарпатье мужчина убил ребенка после попытки изнасилования и получил пожизненное"Требуя от потерпевшей возвращения наркотиков, которые последняя согласилась взять на сохранение, били ее руками и деревянной битой, в результате чего она умерла. С целью избежания ответственности тело женщины утопили в реке вблизи с. Радивоновка", - проинформировали в прокуратуре.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы и похищения человека, повлекшие тяжкие последствия, и умышленных убийств, одно из которых малолетнего ребенка, совершенных по предварительному сговору группой лиц (п. п. 2, 3, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

В случае доказательства в суде вины подозреваемых им грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 17 января стало известно о том, что в Запорожской области двое ранее судимых мужчин в августе 2021 года похитили и убили 11-летнего мальчика.

По данным следствия, двое мужчин 25 и 45 лет, силой посадив ребенка в автомобиль, отвезли в домовладение, расположенное в с. Радивоновка Мелитопольского района. Мальчика били и удерживали в подвале в течение двух недель. От полученных телесных повреждений он умер. Затем тело ребенка поместили в яму, выкопанную в подвальном помещении летней кухни, и залили бетоном.

После задержания мужчины признались еще и в убийстве 48-летней женщины.

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