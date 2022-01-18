В родном селе мальчика уже провели церемонию прощания.

Обоим подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в Запорожской области избрали меру пресечения.

Об этом идет речь сюжете ТСН.

Подозреваемыми в убийстве ребенка, который 5 месяцев назад пропал, являются двое мужчин – им 46 и 25 лет.

Младший - житель Радивоновки Валерий К., ранее судимый за кражу с проникновением в жилище. Другой - житель Акимовки с двумя судимостями – за хулиганство с применением оружия и за изнасилование (9 лет он провел в тюрьме).

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Подозреваемых задержали в одной из квартир в Запорожье. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

Тем временем в Акимовке прошли похороны мальчика.

Убийство Максима Самофалова - как это произошло

По версии следствия, 11-летнего Максима Самофалова, который жил с бабушкой в селе Акимовка, похитили и перевезли в соседнюю Радивоновку в августе. Там мальчика убили.

Тело нашли только сейчас - спустя месяцы тщетных поисков - возле дома в Радивоновке. По версии следствия, ребенка держали в подвале дома.

Чтобы скрыть следы преступления, убийцы закопали тело на два метра под землей и залили подвал бетоном.

Откуда полиция получила информацию о том, что стоит искать именно там, не разглашают.

Мотивы обидчиков остаются неизвестным, одна из рассматриваемых версий - мальчика похитили, чтобы поиздеваться над ним.

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