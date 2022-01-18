Данных о результатах судебно-медицинской экспертизы пока нет. Что происходило в подвале с ребенком, страшно даже представить.

Журналисты узнали подробности убийства 11-летнего Максима Самофалова в Запорожской области, которого похитили и две недели держали в подвале двое мужчин.

Ребенок пропал в конце августа, а его тело обнаружили 16 января в Радивоновке, в десяти километрах от Акимовки, где жил мальчик. Тут, на территории одного из домовладений во время обыска и нашли его тело, пишет "Обозреватель".

"Убийцы закопали тело на два метра под землей, а затем залили полподвала бетоном, чтобы "замести следы", – рассказал источник "Обозревателя".

По его словам, в самом доме зарегистрирован один из подозреваемых в убийстве.

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Кто убил 11-летнего Максима Самофалова?

Вечером 17 января в Запорожье задержали двух подозреваемых в убийстве мальчика. По информации СМИ, один из них – 25-летний житель Радивоновки Валерий К., ранее судимый за кражу с проникновением в жилье. Второй – 45-летний Геннадий В., житель Акимовки с двумя судимостями – за хулиганство с применением оружия и за изнасилование (9 лет он провел в тюрьме).

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, который исчез в конце августа прошлого года. По данным следствия, ребенка похитили, держали в заложниках, а потом убили и закопали.

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