Они признались в убийстве 48-летней женщины, которое совершили в сентябре прошлого года.

В Запорожской области один из подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика признался, что в сентябре 2021 года лишил жизни 48-летнюю женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

"В ходе досудебного расследования один из подозреваемых признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления. Согласно его показаниям, 24 сентября 2021 года на почве возникших неприязненных отношений они похитили жительницу Акимовского района, 1973 года рождения, и нанесли ей смертельные травмы. С целью сокрытия преступления, одежду и личные вещи жертвы сожгли, а тело бросили в реку Тащенак", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБыл никому не нужен: подробности убийства 11-летнего мальчика в Запорожской области

Отмечается, что 19 января тело женщины, которая разыскивалась как без вести пропавшая с сентября прошлого года, достали из водоема между селами Радивоновка и Мирное и направили на проведение экспертизы.

По данному факту открыто два уголовных производства по ч. 3 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека") и п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области задержали двух ранее судимых мужчин по подозрению в похищении и убийстве 11-летнего мальчика.

По данным следствия, в августе 2021 года двое мужчин 25 и 45 лет похитили мальчика. Силой посадив ребенка в авто, отвезли в домовладение, расположенное в с. Радивоновка Мелитопольского района. Мальчика били и удерживали в подвале в течение двух недель. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. Его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном.

Мужчинам сообщено о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц, незаконное лишение свободы и похищение человека, повлекшее тяжкие последствия (п. п. 2, 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины). Их взяли под стражу.