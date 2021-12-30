Хотя пристройке уже более 20 лет, она заинтересовала ОСМД только сейчас.

Жительница города Нововолынск, что на Волыни, достроила в многоэтажке полдома, чтобы расширить свою двухкомнатную квартиру. При этом хозяйка квартиры отказывается платить за квадратные метры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина оправдывается, что возвела огромную пристройку, чтобы расширить свою двухкомнатную квартиру. Строительство велось еще в 1997-м, поэтому хозяйка квартиры не понимает, почему допроектирование стало поперек горла председателю ОСМД только сейчас.

Читайте такжеУронили с крыши: киевские спасатели едва не добили пострадавшего (видео)Конфликт начался тогда, когда председатель ОСМД и жильцы взяли кредит на утепление дома. План девятиэтажки внимательно изучили, но пристройки в нем не нашли.

Чтобы погасить кредит, в ОСМД решили поднять тарифы, однако владелица скандальной пристройки решительно отказалась платить за квадратные метры, которые отсутствуют в плане многоэтажки.

Председатель ОСМД обратилась в контролирующие органы, которые выяснили, что никаких разрешительных документов на достройку нет. Более того, женщина расстроилась не только извне, но и вглубь - обустроила себе подвал.

Владелице незаконной достройки грозит штраф в 1 360 гривен от муниципальной стражи, а также более 8 тысяч гривен - от архитектурно-строительного контроля.

Инспекторы говорят, что теперь женщина должна узаконить пристройку и землю под ней, а для этого нужно согласие соседей.

Если же хозяйка дома откажется это делать, горсовет обратится в суд. В таком случае достройку могут снести.

Как сообщал УНИАН, в японском Токио многие люди привыкли жить в домах, в которых едва помещается обеденный стол. Минималистичный образ жизни считается здесь вполне нормальным. Журналисты показали крошечные квартиры японцев.

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