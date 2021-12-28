Многие японцы живут в крошечных помещениях, более того - они умеют сделать их комфортными и уютными.

В японском Токио многие люди привыкли жить в домах, в которых едва помещается обеденный стол. Минималистичный образ жизни считается здесь вполне нормальным. Здешние обитатели не привязываются к вещам.

Об этом говорится в сюжете канала BBC News Ukrainian.

"Арендная плата в Токио очень высокая, что не по карману большинству арендаторов. А все потому, что земля чрезвычайно дорогая, поэтому гораздо дешевле и выгоднее снимать небольшое жилье", - рассказал журналистам агент по недвижимости Хироаки Намикава.

Так, площадь самых маленьких квартир - около 6 кв. м. Агенты по недвижимости обязательно перед осмотром присылают своим клиентам фото и обращают их внимание на то, что квартира "очень маленькая".

Читайте такжеВпервые за 20 лет возросло число людей, живущих за чертой бедности – ООН"Я выбрал эту квартиру, потому что у нее низкая арендная плата, а также из-за того, что она в новостройке. Я искал жилье в центре, недалеко от университета, в котором я учусь. А еще я хотел быть самостоятельным. Здесь есть все необходимое для жизни, ничего лишнего", - рассказал Кентаро Харуяма, житель микродома.

Капсульную башню "Нагакин" построили в 1972 году, она основывается на концепции метаболизма и является первым в мире жилым зданием капсульного типа со сборными модулями. Изначально планировалось, что такие здания будут арендовать на пару дней бизнесмены, но люди начали жить у них на постоянной основе.

Ясухиро Ямасита, архитектор и основатель ателье "Текуто" рассказал, что в своих проектах микродомов они используют как можно меньшее количество материалов и цветов. По его словам, в одном из зданий он даже разместил помещение под землей, а об окнах там даже и думать не приходилось.

"В Японии есть такая пословица: чтобы стоять, нужна половина мата татами, чтобы спать - один мат татами. Это значит, что человеку не нужно много места. Такой способ мышления характерен для нашей культуры. Нам не нужно ничего лишнего, что позволяет эффективно использовать маленькое пространство", - говорится в сюжете.

Ранее IKEA анонсировала аренду квартир размером 10 кв. м в столице Японии Токио. Это, по мнению компании, поможет решить проблему перенаселения города.

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