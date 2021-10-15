Группа ромов напала на мужчин в форме и пинала их ногами, угрожая "убивать" всех военных.

На Волыни получила продолжения скандальная история с ромами, которые сначала избили ветерана АТО, а затем извинялись на коленях. Мужчины решили отомстить военным, и жестоко их избили. Ромы, избивая ветеранов, называли их "нацистами и фашистами".

Все это снималось на видео, которое анонимы затем отправили в Telegram-канал "Всевидящее Око".

Так, видео появилось 14 октября, в День защитников и защитниц Украины. На нем можно увидеть как толпа ромов с особой жестокостью избивает мужчин в военной форме ООС ВСУ. Нападающие били ветеранов ногами, пострадавшие закрывали головы руками и старались хоть как-то защититься от ударов.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Торчин, в Волынской области.

Мужчины, которые били военных, громко и с матом кричали о том, что ветераны якобы являются "нацистами и фашистами". Один из ромов и вовсе угрожал, что будет "уничтожать и убивать" всех военных.

"Это тебе не Восток... Не Восток... Ты здесь без оружия...Один раз нашел и второй раз найду", - гневно кричал мужчина, который бил военного.

Читайте такжеНа фестивале в центре Киева прозвучал антисемитский лозунг - в ОЕОУ отреагировалиПосле этого на странице Киевского городского Совета ветеранов АТО в Facebook появилась запись, в которой указывалось, что за имена ромов и их адреса информаторы могут получить вознаграждение в размере 100 тысяч гривень. Однако вскоре публикация была удалена. Многие заподозрили, что видео является постановочным.

Игорь Марио - глава Киевского городского Совета ветеранов АТО, на своей странице в Facebook также написал просьбу о предоставлении информации о напавших на военных ромов. По словам Марио, никто не может так поступать в отношении военных и оставаться невредимым.

"Животные, бегите в полицию. Это ваше единственное спасение", - написал глава Совета.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, лицам с уязвимой психикой и беременным женщинам.

Скандал с ромами на Волыни: с чего все началось

4 октября стало известно, что в Волынской области группа пьяных ромов избила ветерана АТО из-за замечания.

"Участник АТО просто стоял на остановке и ожидал маршрутку. Он говорил по телефону, когда рядом появились несколько не совсем трезвых молодых парней. Они начали цепляться к бойцу, тот попросил их вести себя спокойней: в ответ на это они начали наносить по нему удары", – рассказала свидетель инцидента, которая все сняла на видео.

5 октября ромам пришлось извиниться. Мужчин, причастных к избиению участника антитеррористической операции, которая проходила на Донбассе, нашли. Злоумышленников призвали встать на колени и извиниться, все это также снималось на видео.

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Автор: Полина Кузенко