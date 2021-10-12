Мужчину нашли за 140 километров от Луцка.

Правоохранители Волынской области разыскали мужчину, который месяц назад сбежал из зала суда. Теперь задержанного подозревают по четырем статьям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

38-летнего Сергея Плотникова полицейские поймали за 140 километров от Луцка. Он скрывался в селе Любешов.

Месяц назад мужчина сбежал из зала Луцкого горрайонного суда, когда ему именно объявляли мера пресечения - содержание под стражей. Конвоиров на заседании не было, а охрана мужчины не задерживала, потому что ее об этом не сообщили.

Читайте такжеНа Киевщине женщина пошла за грибами, а нашла гранату (фото)Ежедневно его разыскивали около 200 полицейских. Мужчину обвиняют сразу по четырем статьям - изнасилование, проникновение в жилье, хранение оружия и побег из-под стражи.

"После задержания его доставили в изолятор временного содержания. Далее с ним проведут необходимые следственные действия", - сообщили в полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, в Луцке из местного суда сбежал 38-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

Автор: Анастасия Горбачева