Возможные злоумышленники не смогли объяснить, за что избили участника боевых действий на Донбассе.

В Волынской области нашли ромов, причастных к избиению участника антитеррористической операции, которая проходила на Донбассе.

Злоумышленников призвали встать на колени и извиниться, свидетельствует видео, которое появилось в Telegram-канале "Інформаційна сторінка УНСО Волинь".

По его данным, к избиению причастны дельцы-ромы из Торчина.

Подозреваемые встали на колени. "Извините, больше это никогда не повторится, клянусь вам перед богом", – сказал один из подозреваемых и начал креститься.

Другие подозреваемые также извинились.

Ромов спросили, зачем они избили участника боевых действий. Они не смогли назвать четкую причину, а лишь указывали на то, что были пьяны.

Также стало известно, что в результате избиения ветерану АТО сломали нос.

Ранее стало известно, что в Торчине группа пьяных мужчин-ромов избила участника АТО на остановке общественного транспорта.

В сети сообщили, что мужчина говорил по телефону, и к нему начали приставать ромы. Участник боевых действий потом якобы попросил ромов спокойнее себя вести, а они, в свою очередь, начали его избивать.

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Автор: Екатерина Присяжнюк