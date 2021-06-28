Полицейские Тернопольщины передали родителям двухлетнюю девочку, которую разыскивали всю ночь.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Telegram.
Сообщение о пропаже ребенка поступило сотрудникам Залещицкого отделения полиции в воскресенье, 27 июня, около 23:30.
Как установили полицейские, девочка вышла из дома в селе Буряковка около 21:00 и ушла в неизвестном направлении. В последний раз ее видели в центре села.
Поиски продолжались всю ночь. Правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты, совершали подворовой обход.
Ребенка нашли сегодня, 28 июня, около 12 часов в кукурузном поле. С девочкой все в порядке. Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу.
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