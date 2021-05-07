Военный Андрей Пекельный из Тернопольской области, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом, рассказал в разговоре с журналистами подробности происшествия.
Об этом говорится в материале издания ZAXID.NET.
Отмечается, что парень с отличием окончил училище и агротехнический колледж, а после учебы пошел по контакту в ВСУ. Три года отслужил в зоне АТО в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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Пекельный отметил, что накануне поконфликтовал с парнем – 23-летним Владимиром Воробцом – на местной дискотеке в родном селе.
"На дискотеке меня толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это я ему сделал замечание – сказал, что "здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". На что он набросился на меня с кулаками. Мы подрались, и я начал кричать, чтобы его отвели от меня, что он неадекватный, нетрезвый. Но этого никто не сделал, и тогда я начал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним", – пояснил он.
Но парня начала преследовать пьяная компания, в которой был и подравшийся молодчик. Забежав в дом, Пекельный закрыл дверь, но ребят это не остановило: они сорвали ляду и вошли внутрь.
Тогда в доме находилась больная мать военного. Испугавшись, женщина начала кричать. Чтобы ее успокоить, Пекельный вышел к компании, прихватив нож.
"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, напугает и они просто убегут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их побудить покинуть их мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек", – отметил военный.
Раненый нападавший бросился бежать и даже смог перескочить забор и выбежать на улицу. За 300 метров молодчики остановились и 15 минут о чем-то говорили. Владимир потерял сознание, а друзья отнесли его в салон легковушки. Сам же Пекельный позвонил в полицию и сообщил о совершенном на его дом нападении и угрозе повторения преступления.
Сейчас Пекельный находится под круглосуточным домашним арестом.
Что произошло
- 2 мая в Тернопольской области, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападавших на его дом.
- Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.
- 6 мая стало известно, что против нападавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство относительно нарушения неприкосновенности жилья.
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