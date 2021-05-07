На момент нападения в доме находилась больная мать военного.

Военный Андрей Пекельный из Тернопольской области, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом, рассказал в разговоре с журналистами подробности происшествия.

Об этом говорится в материале издания ZAXID.NET.

Отмечается, что парень с отличием окончил училище и агротехнический колледж, а после учебы пошел по контакту в ВСУ. Три года отслужил в зоне АТО в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Пекельный отметил, что накануне поконфликтовал с парнем – 23-летним Владимиром Воробцом – на местной дискотеке в родном селе.

"На дискотеке меня толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это я ему сделал замечание – сказал, что "здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". На что он набросился на меня с кулаками. Мы подрались, и я начал кричать, чтобы его отвели от меня, что он неадекватный, нетрезвый. Но этого никто не сделал, и тогда я начал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним", – пояснил он.

Но парня начала преследовать пьяная компания, в которой был и подравшийся молодчик. Забежав в дом, Пекельный закрыл дверь, но ребят это не остановило: они сорвали ляду и вошли внутрь.

Тогда в доме находилась больная мать военного. Испугавшись, женщина начала кричать. Чтобы ее успокоить, Пекельный вышел к компании, прихватив нож.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, напугает и они просто убегут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их побудить покинуть их мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек", – отметил военный.

Раненый нападавший бросился бежать и даже смог перескочить забор и выбежать на улицу. За 300 метров молодчики остановились и 15 минут о чем-то говорили. Владимир потерял сознание, а друзья отнесли его в салон легковушки. Сам же Пекельный позвонил в полицию и сообщил о совершенном на его дом нападении и угрозе повторения преступления.

Сейчас Пекельный находится под круглосуточным домашним арестом.

Что произошло

2 мая в Тернопольской области, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападавших на его дом.

Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.

6 мая стало известно, что против нападавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство относительно нарушения неприкосновенности жилья.

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Автор: Яна Ставская