После инцидента мужчина сбежал и скрывался от правоохранителей.

В Сумской области мужчина избил работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, поскольку не хотел получать повестку. Инцидент произошел в июле.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области. Отмечается, что после избиения работника ТЦК мужчина сбежал и скрывался в Киеве, где его и задержали правоохранители.

В полиции рассказали, что 12 июля на Сумщине военнослужащие остановили автомобиль "Opel Vivaro" под управлением 44-летнего мужчины для проверки документов.

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"Общаясь с водителем, работники ТЦК предложили ему получить повестку. Местный житель отреагировал агрессивно, начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо", – сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В полиции отмечают, что ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Вручение повесток в Украине: важные нюансы

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо подчеркивал, что повестки разрешено вручать практически везде. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту.

Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, в независимости от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Он также подчеркивал, что получение первой повестки не означает отправку на фронт.

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