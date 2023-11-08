Гражданин, которому вручают повестку, должен иметь конкретные и уважительные причины, чтобы отказаться от нее.

Военное положение и мобилизация будут действовать в Украине как минимум до середины февраля 2024 года, поэтому мужчины и в дальнейшем будут получать повестки. Юрист Татьяна Козян объяснила, можно ли отказаться от повестки и какое наказание может грозить за уклонение от мобилизации.

Как сообщает эксперт в комментарии OBOZ.UA, отказ от вручения повестки возможен в нескольких случаях, говорят юристы. В частности, гражданин, которому ее вручают, должен иметь конкретные и уважительные причины.

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако нужно понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", – пояснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

Причины, которые могут быть основанием для отказа от повестки:

неверные данные получателя в повестке (документ может быть адресован кому-то другому);

вручение повестки неуполномоченным лицом;

отсутствие печати / подписи комиссара ТЦК и СП.

В случае отказа сотрудник военкомата должен составить соответствующий акт в присутствии свидетелей. Впрочем, юрист отметила, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона.

Как могут наказать за уклонение от мобилизации?

За неявку после вручения повестки в военкомат предусмотрена административная ответственность. Также возможна уголовная ответственность.

"Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП. После фиксации вашего отказа от получения повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил воинского учета", – отметила юрист.

Штраф можно обжаловать в суде, где военкомат должен доказать факт нарушения правил учета, за которое и наступает ответственность, а не за сам отказ от повестки.

Военное положение и мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, это уже девятое голосование парламента за продление военного положения и мобилизацию с начала войны.

Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности ограничения на выезд за границу, на проведение демонстраций и тому подобное.

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