Повестку военнообязанному гражданину должны вручать лично, - отметил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск.

В эфире телемарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо перечислил, что должны знать военнообязанные граждане о гражданской обязанности и вручение повесток.

"Первое, что нужно знать военнообязанному человеку, это мужчины от 18 до 60 лет, что они должны явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки и обновить свои данные о себе: семейное положение, место труда, право на отсрочки и прочее. Что касается повесток, то повестки не разрешено вручать в местах, которые определены законом. То есть, практически можно их вручать везде. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту. Кто может вручать повестки? Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, в независимости от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - акцентировал Фитьо.

Он добавил, что получение первой повестки, не означает отправку на фронт.

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"Бытует такое впечатление, что получил первую повестку и тебя уже отправляют на фронт. Нет, это абсолютный фейк, который распространяется российской пропагандой. Первая повестка, она вас обязывает явиться в ТЦК для установления вашего состояния здоровья, получения информации о вашем семейном положении, о вашей профессии. И только, если уже тогда ваша специальность, уровень здоровья, позволяет проходить службу в силах обороны, в ВСУ или других составляющих обороны, и только при необходимости, вам будет уже тогда предоставлена повестка для отправки непосредственно в учебный центр", - подчеркнул Фитьо .

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что повестку военнообязанному должны вручать лично.

"Повестка должна быть вручена лично гражданину военнообязанному. Если он отказывается брать эту повестку, он подпадает уже под административную ответственность. Если гражданин получил первую повестку, по которой явился в территориальный центр комплектования, прошел медосмотр, и был признан годным к прохождению военной службы, а по второй повестке, он не явился в центр комплектования, то есть уже по мобилизационному распоряжению, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность сроком лишения свободы до трех лет", - акцентировал Фитьо.

Также, он прокомментировал случаи вероятного избиения мобилизованных работниками Тернопольского и Черновицкого ТЦК. По его словам, один из случаев, который произошел в Черновицком ТЦК, годичной давности и по нему продолжается уголовное производство, "но в самом Черновицком ТЦК начата служебная проверка и служебное расследование".

"Относительно Тернополя, тоже ГБР начато уголовное производство, которое сейчас проводят правоохранительные органы. Что стало причиной таких действий, в одном и втором ТЦК со стороны военнослужащих, установит проверка. И будет предоставлена правовая оценка действиям работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - заверил подполковник Фитьо.

Он отметил, что командование Сухопутных войск решительно осуждает проявления и нарушения действующего законодательства в отношении военнообязанных граждан.

"Командование Сухопутных войск ВСУ категорически осуждает любые проявления и нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК в отношении наших военнообязанных граждан. В то же время, я хочу напомнить, что есть статья Конституции Украины, которая предусматривает, что защита Родины, это конституционная обязанность каждого. И также обратиться ко всем военнообязанным гражданам, выполнить свой конституционный долг, восстановить свои данные в ТЦК и СП", - подчеркнул Фитьо.

Мобилизация в Украине - скандалы

Как сообщал УНИАН, 9 октября ночью в анонимные Telegram-каналы распространили видео, которое датировано июлем 2022 года, на кадрах из избиение в военкомате Черновцов мужчины на глазах у полиции. Из задержанного якобы пытались выбить согласие на мобилизацию. Правоохранители проводят проверку инцидента.

Накануне в социальных сетях распространялось видео, где мужчины в военной форме избивают двух человек, избиение якобы происходит в Тернопольском ТЦК СП, а мужчины мобилизованы. Руководством Тернопольского областного ТЦК и СП была назначена служебная проверка по поводу данного видео. Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона по данному факту зарегистрировала производство о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

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