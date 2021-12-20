Водители говорят, что ехали медленно.

На автодороге Ровно-Луцк произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 8 автомобилей.

Об этом пишет местное издание Rivne Media.

Авария произошла у поворота в село Грабов. По словам пресс-секретаря Управления патрульной полиции Ровенской области Натальи Китюк, в ДТП попали восемь автомобилей.

Водители говорят, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Двое участников аварии отказались от госпитализации.

Читайте такжеВ Днепре легковушка на скорости "снесла" светофор и попала на видео"Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой", - рассказали в полиции.

Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

Ранее сообщалось, что под Кривым Рогом столкнулись грузовик и ЗАЗ. Водитель легковушки сгорел заживо.

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Автор: Людмила Жерновская