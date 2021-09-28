Потерпевшим причинено более 17 млн грн ущерба.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 13 членов преступной организации, которые угоняли машины со штрафплощадок.

Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

Злоумышленники разработали схему и занимались незаконным завладением транспортными средствами со штрафплощадок в Киеве и ряде других областей. Привлекая к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, они изготавливали поддельные документы на выдачу авто.

Также в преступной схеме действовал работник сервисного центра, с помощью которого злоумышленники узаконивали пользование похищенными автомобилями.

Сейчас доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Членами преступной организации потерпевшим вызвано более 17 млн грн ущерба.

В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконном завладении транспортными средствами, подделки, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе пьяный сотрудник станции технического обслуживания угнал автомобиль клиентки и попал на нем в ДТП.

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Автор: Светлана Закелова