Под Кривым Рогом Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика сгорел легковой автомобиль, водитель легковушки погиб.
О смертельном ДТП сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
ДТП произошло вечером 18 декабря на автодороге Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, за пределами города Кривой Рог.
Произошло столкновение грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля "ЗАЗ Sens" с последующим горением.
Во время ликвидации пожара в легковом автомобиле спасатели обнаружили водителя без признаков жизни.
Огнем уничтожен легковой автомобиль.
Ранее в Кривом Роге произошел серьезный инцидент – в ночь с 16 на 17 декабря пассажир стрелял в таксиста, который дополнительно требовал восемь гривень за простой автомобиля.