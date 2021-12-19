Смертельная авария случилась вечером 18 декабря, отметили в ГСЧС.

Под Кривым Рогом Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика сгорел легковой автомобиль, водитель легковушки погиб.

О смертельном ДТП сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло вечером 18 декабря на автодороге Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, за пределами города Кривой Рог.

Произошло столкновение грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля "ЗАЗ Sens" с последующим горением.

Во время ликвидации пожара в легковом автомобиле спасатели обнаружили водителя без признаков жизни.

Огнем уничтожен легковой автомобиль.

Ранее в Кривом Роге произошел серьезный инцидент – в ночь с 16 на 17 декабря пассажир стрелял в таксиста, который дополнительно требовал восемь гривень за простой автомобиля.

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Автор: Светлана Закелова