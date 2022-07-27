Белорусов особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

На Ривненщине разоблачен 21-летний мужчина, который передал белорусским правоохранителям данные о подразделениях Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем Telegram сообщает СБУ.

"Служба безопасности разоблачила злоумышленника, который "слил" информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещения живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины. "Соседей" особенно интересовали укрепления на приграничных территориях", - говорится в сообщении.

Как установило и документально показало следствие, информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения границы.

Проверяется информация о других "визитах" мужчины к вражеским правоохранителям и спецслужбам.

Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

По данным прокуратуры Ровенской области, против жителя Ивано-Франковской области открыто уголовное производство в отношении распространения информации о расположении объектов Вооруженных сил Украины и их идентификацию на местности, когда такая информация не размещалась в открытом доступе, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве разоблачили корректировщицу огня, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице. По данным спецслужб, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов и диверсионных мероприятий в Киеве.

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