В Киеве разоблачили корректировщицу огня, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.
Об этом сообщает СБУ.
В частности, преступница собирала информацию о местах расположения:
- военной техники;
- блок-постов;
- объектов критической инфраструктуры;
- гражданских и военных объектов в столице и области.
По данным спецслужб, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов и диверсионных мероприятий в Киеве.
"По данным следствия, 60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из России и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - отметили в пресс-службе.
Предательнице грозит пожизненное лишение свободы. СБУ провело обыск у нее дома. Были изъяты мобильный телефон, компьютерная техника, флеш-носители, записные книжки, сим-карты и банковские карты.
Напомним, ранее СБУ показала переписку корректировщика с ФСБ.
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