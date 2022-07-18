Она собирала данные для ракетных ударов по столице.

В Киеве разоблачили корректировщицу огня, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.

Об этом сообщает СБУ.

В частности, преступница собирала информацию о местах расположения:

военной техники;

блок-постов;

объектов критической инфраструктуры;

гражданских и военных объектов в столице и области.

По данным спецслужб, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов и диверсионных мероприятий в Киеве.

"По данным следствия, 60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из России и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - отметили в пресс-службе.

Предательнице грозит пожизненное лишение свободы. СБУ провело обыск у нее дома. Были изъяты мобильный телефон, компьютерная техника, флеш-носители, записные книжки, сим-карты и банковские карты.

Напомним, ранее СБУ показала переписку корректировщика с ФСБ.

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