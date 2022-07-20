Он пытался ограбить обменник.

В Ривне полицейский из Львовской области застрелил бойца местной территориальной обороны, когда тот пытался помешать ему совершить ограбление.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Ривненской области.

Правоохранители сообщили, что 19 июля мужчина пытался совершить нападение на обменник и застрелил мужчину, который помешал ему.

Выяснилось, что 42-летний мужчина зашел в магазин своей жены и увидел, как злоумышленник угрожает кассиру пистолетом и требует у работницы обменника отдать ему деньги.

"Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать - получил ранение. Медики "скорой" пытались спасти мужчину, однако проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали - он умер. Во время осмотра на теле погибшего эксперты обнаружили пулевое ранение ключицы и раны головы", - сообщили в полиции.

Отмечается, что с первых дней войны погибший был членом добровольческого формирования территориальной общины Ривне.

Позже в полиции сообщили, что причастным к умышленному убийству в Ривне оказался 27-летний полицейский из Львовской области.

"В результате неотложных розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа и оперативники Ривненского РУП установили, что злоумышленник может передвигаться на внедорожнике "Toyota Land Cruiser". Указанное транспортное средство патрульные полицейские остановили в селе Опарипсы Дубенского района на автодороге "Киев-Чоп", - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина напал с ножом на подругу, которая соблазняла его на глазах у жены.

Вас также могут заинтересовать новости: