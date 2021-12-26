Трагедия в Полтавской области случилась в одном из поселков городского типа.

В Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом.

Трагедия произошла в субботу вечером, 25 декабря, в поселке городского типа Скороходово, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 декабря в 20 час. 15 мин. в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, в результате отравления угарным газом (предварительно – неисправность газового котла), погибли три человека", – говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались четыре человека и одна единица техники.

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По предварительным данным, у погибших были признаки отравления угарным газом от работавшей газовой горелки.

Стоит отметить, что угарный газ не имеет запаха и цвета, он легче воздуха и ядовитый – может убить человека за несколько минут.

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