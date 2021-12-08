В Черновицкой области 10-месячный мальчик погиб дома в коляске вследствие отравления угарным газом.
Как сообщила корреспонденту УНИАН фельдшер медицинской бригады скорой помощи Инна Паскарь, трагедия произошла вечером 8 декабря в городе Сторожинец.
По ее данным, родители оставили 10-месячного ребенка в доме, за ним ухаживал старший 2-летний брат. Мальчик разжег огонь посреди дома. В результате пожара младенец в коляске угорел, а старший брат убежал в коридор.
Читайте такжеВ Полтавской области в ванне утонул годовалый ребенокМедик добавила, что после прибытия скорой помощи на место происшествия бригада проводила базовые реанимационные мероприятия, которые были безуспешными.
Вместе с тем медики госпитализировали 2-летнего мальчика, который надышался угарным газом.
Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева в одном из частных домов были найдены мертвыми мужчина и женщина, 1974 и 1982 года рождения. Возможная причина гибели людей – отравление угарным газом.