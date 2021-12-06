Дело расследует полиция.

В Днепропетровской области в гаражном кооперативе нашли тела молодых супругов. Они могли отравиться выхлопными газами.

Об этом сообщает местное издание "Наше Місто" со ссылкой на пресс-службу Каменского отдела полиции.

Инцидент произошел в городе Каменское. Тела 19-летних девушки и парня нашли в одном из гаражных кооперативов. Известно, что погибшие были женаты.

По предварительным данным, молодые люди надышались выхлопных газов и задохнулись. Точную причину их смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Читайте такжеПод Полтавой девушка имитировала свое похищение, чтобы сбежать к парню в РФВо всех обстоятельствах происшествия будут разбираться следователи.

Сейчас инцидент расследуют как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из частных домов нашли мертвыми супругов.

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Автор: Людмила Жерновская