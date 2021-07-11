В Кременчуге Полтавской области нашли мертвым 8-летнего мальчика Анатолия Желабикова, который пропал накануне.
Как сообщили в полиции Полтавской области, тело ребенка обнаружили сегодня, 11 июля, около 15 часов на территории бывших "артскладов" Кременчуга.
"Об исчезновении мальчика 10 июля, около 21:00 в полицию сообщила его мать. Немедленно к розыску пропавшего ребенка подключились полицейские Кременчуга, спасатели, водолазы государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коммунального предприятия "Кременчуг аква-сервис", нацгвардейцы и представители общественности", - рассказали в полиции.
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Тело ребенка нашли водолазы во время обследования озера. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Васенко, по словам матери, она вместе с сыном и компанией людей отдыхали там на берегу, передает Общественное. Через некоторое время они заметили, что ребенок пропал, после чего обратилась в полицию.
Ночью к поискам мальчика подключились ГСЧС, подразделение Национальной гвардии, кинологи, волонтеры и жители города.
Отмечается, что следов насильственной смерти на теле ребенка нет.
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