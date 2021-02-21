Под Львовом люди отравились угарным газом / фото УНИАН
Во Львовской области угарным газом отравились три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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«21 февраля в ГСЧС поступила информация, что в с. Сусол Самборского района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления угарным газом погибли три человека», - говорится в сообщении.
Отмечается, что признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались.
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