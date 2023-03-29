Еще двое мужчин в результате взрыва получили ранения и были госпитализированы.

В Харьковской области автомобиль наехал на противотанковую мину. Инцидент произошел в Изюмском районе, вблизи города Барвенково.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате взрыва погибли два человека - 16-летний парень и 34-летний мужчина. Еще двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения и были госпитализированы.

"В который раз призываю всех! Не передвигайтесь по неизвестным или непроверенным дорогам. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни", - призвал глава ОВА.

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Война в Украине - последствия для людей

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области местный водитель стал очередной жертвой российского снаряда: мужчина случайно наехал на мину и подорвался насмерть.

А 20 марта в Херсонской области мужчина потерял ногу, подорвавшись на российской мине. Позже, 26 марта, на Херсонщине двое мужчин 24 и 18 лет подорвались на оставленной российскими захватчиками мине. Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы.

На деоккупированных и прифронтовых территориях опасность натолкнуться на вражеские мины остается очень высокой, поэтому украинцам советуют быть крайне осторожными и не заходить в опасные зоны.

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