В Харьковской области три женщины попали под обстрел российских оккупантов, они госпитализированы с множественными осколочными ранениями.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он подчеркнул, что враг не прекращает террор мирного населения области.
"Сегодня в с.Подолы Купянского района под обстрел оккупантов попали три гражданских женщины 70, 69 и 68 лет. Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями", - отметил глава ОВА.
По словам Синегубова, состояние одной женщины - тяжелое, другие - в среднем состоянии.
Новые преступления армии РФ против украинцев
Напомним, что армия Российской Федерации каждый день шокирует украинцев новыми случаями об издевательствах, убийствах и античеловеческих требованиях в отношении нашего мирного населения на временно оккупированных территориях.
Сегодня мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров рассказал, о новом способе "закошмаривания" украинцев, который придумали россияне. Он предупредил, что происходящее может привести к теракту.
Также о тяжком преступлении врага стало известно в Херсонской области. Там оккупанты украли местную старосту - в руки россиян попала женщина.