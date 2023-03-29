Одна из украинок находится в тяжелом состоянии.

В Харьковской области три женщины попали под обстрел российских оккупантов, они госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он подчеркнул, что враг не прекращает террор мирного населения области.

"Сегодня в с.Подолы Купянского района под обстрел оккупантов попали три гражданских женщины 70, 69 и 68 лет. Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями", - отметил глава ОВА.

По словам Синегубова, состояние одной женщины - тяжелое, другие - в среднем состоянии.

Новые преступления армии РФ против украинцев

Напомним, что армия Российской Федерации каждый день шокирует украинцев новыми случаями об издевательствах, убийствах и античеловеческих требованиях в отношении нашего мирного населения на временно оккупированных территориях.

Сегодня мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров рассказал, о новом способе "закошмаривания" украинцев, который придумали россияне. Он предупредил, что происходящее может привести к теракту.

Также о тяжком преступлении врага стало известно в Херсонской области. Там оккупанты украли местную старосту - в руки россиян попала женщина.

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