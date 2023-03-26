Это пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке только за текущую неделю.

В Херсонской области на оставленной российскими захватчиками мине подорвались двое мужчин 24 и 18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Инцидент произошел вблизи села Ивановка Высокопольской громады.

Мужчины в поле наткнулись на российскую мину, которая сдетонировала. Из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения.

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"Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы. Обоих госпитализировали в больницу в Кривом Роге", - рассказали в ОВА.

Отмечается, что это уже пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке только за текущую неделю.

"Только за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизни одного жителя области, еще пятеро - ранены", - отметили в ОВА.

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Как сообщал УНИАН, на Херсонщине остается чрезвычайно высокой опасность натолкнуться на вражеские мины. В частности, в феврале в Херсонской области сразу несколько человек стали жертвами российской агрессии, подорвавшись на минах.

Также пострадали и четверо пиротехников ГСЧС, которые подорвались на российской взрывчатке 13 марта в селе Посад-Покровское Херсонской области. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

20 марта в Херсонской области мужчина потерял ногу, подорвавшись на российской мине. Он наткнулся на вражескую взрывчатку в лесу.

Между тем, Херсонская область получила 2 механизированных комплекса для разминирования "ДОК-ИНГ" MV-4 и МV-10 производства Хорватии. Они являются одними из лучших в мире роботизированных систем для разминирования.

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