Инцидент произошел в селе Шестаково Чугуевского района.

В Харьковской области местный водитель стал очередной жертвой российского снаряда: мужчина случайно наехал на мину и подорвался насмерть.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 25 марта в с. Шестаково Чугуевского района автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую мину и подорвался. Мужчина скончался на месте.

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Украинцы становятся жертвами военных снарядов из-за вторжения РФ

Напомним, что из-за вторжения РФ та часть территорий Украины, куда удалось добраться оккупантам, усеяна минами, снарядами и другими взрывоопасными устройствами. Ведь часто при отходе с тех или иных территорий, солдаты РФ оставляют за собой "смертельные подарки" для гражданского населения.

Сегодня утром в с. Щуровка Изюмского района Харьковской области 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также 23 марта аналогичная трагедия произошла в Купянском районе. Там на российской мине в лесополосе подорвался мужчина.

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