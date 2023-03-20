Пострадавший наткнулся на вражескую взрывчатку в лесу вблизи села Малая Александровка.

Сегодня, 20 марта, в Херсонской области мужчина потерял ногу, подорвавшись на российской мине.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он отметил, что событие произошло утром вблизи села Малая Александровка.

"35-летний мужчина наткнулся на вражескую взрывчатку в лесу. Пострадавший получил тяжелую травму - потерял левую голень. Сейчас врачи его оперируют", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - разминирование

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 января взрывоопасными предметами загрязнена почти треть всех территорий Украины. Пиротехники сейчас в основном работают в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

В конце февраля стало известно, что в Херсонскую область прибудут полтысячи саперов из частных фирм международных партнеров для проведения гуманитарного разминирования. Оно нужно для обеспечения безопасности фермеров во время выполнения их работы.

Президент Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории и обезвредили более 400 тысяч снарядов. Также более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъято.

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