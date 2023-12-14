Инцидент произошел на глазах у польских правоохранителей.

В четверг, 14 декабря, на границе с Польшей водитель на микроавтобусе с польскими номерами совершил наезд на трех украинских водителей. Инцидент произошел неподалеку от пункта пропуска Гребенное – Рава-Русская.

Об этом пишет "Радио Свобода". Отмечается, что в момент аварии украинские водители ходили по пешеходному переходу. Инцидент произошел на глазах у польськой полиции.

Водителя микроавтобуса задержали, с ним проводят процессуальные действия. Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць отметил, что украинским водителям была оказана медицинская помощь.

"По предварительной информации пострадали два украинских водителя. У одного – ушиб руки, у другого ушиб ноги. Им оказали помощь на месте, от госпитализации отказались. Мы с ними находимся в постоянном контакте. На место выехал наш консул, чтобы подробнее выяснить все обстоятельства", – добавил он.

Тем временем в сети публикуют видео с места происшествия:

Ситуация на польсько-украиснкой границе

В ноябре польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей. Они были недовольны, в частности, отменой разрешений для украинских водителей.

11 декабря возобновил работу крупнейший грузовой пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Его работу блокировали около месяца. Примечательно, что уже через несколько часов польские перевозчики снова заблокировали проезд, якобы из-за поломки фуры.

12 декабря министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что движение через "Ягодин-Дорогуск" было окончательно разблокировано.

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