Средний объем перевозок украинской сельхозпродукции все еще значительно ниже уровня ноября.

Объем экспорта украинского продовольствия автомобильным транспортом стабилизировался после частичного разблокирования границы с Польшей, но все еще ниже показателей ноября. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные компании Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует статистику экспорта в Украине.

Отмечается, что украинский экспорт продовольствия автомобильным транспортом достиг 142 тыс. тонн за 1-11 декабря по сравнению со 187 тыс. тонн за тот же период в ноябре.

"Наблюдается постепенное восстановление транспортных потоков на границе с Польшей, где средний показатель пересечения сельхозпродукции в декабре составил 3351 тонн", - говорится в сообщении.

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Согласно опубликованным во вторник данным Мининфраструктуры, около 350 грузовиков проехали через автомобильный пункт пропуска на границе Украины с Польшей с тех пор, как польские водители грузовиков сняли там блокаду в понедельник.

Брокеры сообщают, что средний объем сельхозпродукции, который пересекает границу за день, в декабре вырос до 12 929 тонн. Но это все еще значительно ниже уровня ноября с показателем в 17 060 тонн. Общая среднесуточная скорость пересечения продовольственных товаров в начале декабря составила 12 538 тонн.

Блокирование польско-украинской границы - последние новости

11 декабря около 14:00 после более чем месячной блокады возобновил работу крупнейший грузовой пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Впрочем, через несколько часов польские перевозчики снова заблокировали движение на этом участке, сымитировав ДТП.

12 декабря министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что главный грузовой пункт пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" окончательно был разблокирован и пропустил сотни грузовиков.

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